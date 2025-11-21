Social
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 21 novembre 2025
Santa Marinella prepara un inno ufficiale

Tidei punta a tenere alto il valore intrinseco della città
ACCORDO CON TALETE

Tarquinia, Mazzola: «Prima di accettare una transazione che potrebbe costare decine di migliaia di euro, rileggete attentamente la convenzione»

ACCORDO CON TALETE Appello dell’ex sindaco all’attuale amministrazione Sposetti. Critiche a Cesarini
Alessandra Rosati
OSPEDALE TARQUINIA

Artrosi avanzata del ginocchio, eseguite le prime due crioablazioni dei nervi genicolati

Avviato il nuovo servizio di Radiologia interventistica muscoloscheletrica
Alessandra Rosati
VIGNANELLO

Juppiter, nasce la Casa del sole

Un progetto destinato ad ostello della gioventù e gestito dai ragazzi con diverse abilità
Scuola ed ecologia

Trekking alla Necropoli etrusca, studenti naturalisti per un giorno

I ragazzi dell’Alberghiero di Ladispoli hanno anche raccolto rifiuti
La sicurezza

Come salvare vite umane, tornano a I Terzi i corsi Blsd

La sindaca: «Interventi immediati possono risultare determinanti, come quello di Gaspare De Santis»
il progetto

Mercato, a dicembre i lavori di restyling

Dal 1° trasferimento di tutti gli operatori e poi ruspe all’opera
Francesco Baldini
Il degrado

Il centro storico in preda ai vandali

Scritte sui muri, rifiuti e minacce. I residenti: «Siamo ostaggio di questi minorenni»
TG +24 edizione 21 Novembre 2025