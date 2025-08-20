Ancora un’abbuffata di nomi nuovi per l’Evergreen, che continua a manifestare l’intenzione di farsi trovare pronto per la prima avventura nel campionato di Seconda Categoria, mentre la preparazione atletica è partita ufficialmente con i primi allenamenti che si stanno svolgendo al campo Luca Di Ianne di San Gordiano. Intanto arriva un’altra novità importante per la formazione allenata da Mauro Zampollini, che giocherà le gare interne la domenica alle 15 non nella struttura gestita dalla Leocon, ma al Gagliardini di viale Baccelli.

Tornando al mercato, ecco i nomi che sono entrati a far parte del gruppo gialloblù, ovvero quattro. Daniele Remedi è un portiere molto conosciuto nell’ambito del calcio locale. Per anni alla San Pio X, negli ultimi tempi ha giocato per la Leocon ed ora torna a far parte dell’Evergreen, dove era già stato in passato.

Anche l’attaccante Francesco Funari ha deciso di sposare il progetto, dopo aver affrontato i gialloblù da avversari, in quanto lo scorso anno ha giocato per la Csl Soccer, dove ha vinto il campionato di Terza Categoria, con cinque gol all’attivo, mentre l’anno precedente era andato in doppia cifra con 10 centri. Fatta anche per Jacopo Santoni, difensore che ha giocato con Leocon e Tarquinia. Con i bianconeri ha giocato in passato anche Tommaso Cutellè, difensore classe 2007, che ha fatto una bella parte del suo percorso con il club di San Gordiano.

