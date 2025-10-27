È già tempo di tornare in campo per due squadre del territorio a sole 72 ore dal turno di campionato, anche se purtroppo è andato a farsi benedire lo “spezzatino” che molti appassionati del futsal avrebbero apprezzato, ma invece ci sono stati numerosi cambi nel programma gare. Domani giocheranno Quartiere Campo dell’Oro ed Evergreen nell’andata del primo turno della Coppa Italia di serie C2.

Molto interessante lo scontro che attende i gialloverdi, che alle 21 ospiteranno al Tamagnini il Palmarola, squadra che sta guidando il girone D con quattro vittorie su quattro. Assenti gli indisponibili Vaitovich, Lipparelli e Cassanelli, mentre Bellumori deve scontare una squalifica dallo scorso anno. In grosso dubbio Ferraccioli.

«Siamo molto corti nella formazione – afferma mister Umberto Di Maio – affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene e sono forti. Sarà un bel banco di prova dopo la vittoria del derby. Vogliamo proseguire nel nostro periodo di miglioramenti e dobbiamo andare avanti nel percorso di crescita, dopo la partenza non proprio sfavillante. Ci testeremo anche per il fatto che avremo diverse defezioni, anche se naturalmente avrei preferito avere la formazione al completo. Il nostro obiettivo è comunque di vincere».

Martedì in campo anche per l’Evergreen, che sempre alle 21 riceverà al Secondiano Cosimi la visita dei Forty Fighters. In questo contesto parliamo di una contendente che ha maturato quattro punti finora, sempre nel girone D, e perviene dal pari interno contro una squadra molto conosciuta dai gialloblù, il Casale di Roma. La formazione di mister Fattori non ha particolari ambizioni, ma il ricordo della Coppa Provincia vinta lo scorso anno, sicuramente darà maggiori motivazioni al gruppo civitavecchiese.

