CIVITAVECCHIA – Civitavecchia sempre più “selvaggia”. Negli ultimi giorni sui social stanno circolando decine di foto e video che immortalano animali non certo domestici in giro per la città, tra lo stupore – e in certi casi la preoccupazione – dei residenti.

Ieri sera, a Campo dell’Oro, una famiglia di cinghiali è stata avvistata in via Veneto, vicino al parco: un esemplare adulto e almeno cinque o sei cuccioli hanno attraversato la strada con passo tranquillo, osservati e fotografati da curiosi affacciati alle finestre.

Sempre nella stessa zona, nelle ultime ore, è comparsa anche una mucca tra le auto in sosta all’inizio del quartiere, nei pressi di via Alcide De Gasperi.

Al parco Uliveto, invece, si aggirano due mucche, un vitello e due tori. Gli animali appartengono all’Università Agraria e provengono dalla valle di Zampa d’Agnello: la recinzione che ne delimita l’area sarebbe stata danneggiata. «Da due giorni i miei guardiani controllano e riportano gli animali nell’azienda – ha spiegato ieri il presidente dell’Agraria, Menotti Demichelis – la Forestale è informata e domattina (oggi ndr) inizieranno i lavori per il rifacimento di 700 metri di recinzione. Ci scusiamo per il disagio, ma ci stiamo già muovendo per evitare ulteriori problemi: le autorizzazioni necessarie sono arrivate solo venerdì».

A completare il quadro, l’invasione dei gabbiani, sempre più numerosi a frugare tra i rifiuti abbandonati sui marciapiedi o sopra i mastelli della raccolta porta a porta. Un campanello d’allarme che chiede interventi rapidi e coordinati