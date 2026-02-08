Il Quartiere Campo dell’Oro si prende lo scontro diretto e allunga in vetta, espugnando 1-0 il campo della Maremmana nella sfida tra prima e seconda della classe. A Montalto decide Sansolini al 35’ del primo tempo, firmando una rete pesantissima che consente ai gialloverdi di restare al comando e portare a tre punti il vantaggio sulla nuova inseguitrice, la Castellese Sant’Elia. La squadra di Nello Savino interpreta con grande maturità una gara tesa ed equilibrata, trovando il vantaggio nel momento migliore e gestendo poi con ordine la reazione dei padroni di casa, che nella ripresa alzano il baricentro senza però riuscire a scalfire la compattezza difensiva civitavecchiese. Un successo che rafforza concretamente le ambizioni promozione del Qco, capace di reggere pressione e nervi in uno dei passaggi più delicati della stagione. Il club gialloverde ha voluto dedicare la vittoria a Pino Antonucci, che proprio in queste ore ha festeggiato gli 80 anni. «Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, anche a chi non è sceso in campo – commenta mister Nello Savino – siamo stati bravi nel primo tempo a concretizzare una gara molto equilibrata. Nella ripresa loro hanno spinto, ma abbiamo retto bene. La classifica? Pensiamo partita dopo partita e poi vedremo dove arriveremo».

Vittoria importante anche per il Dlf, che al Flavio Gagliardini supera 4-1 la Castrense, fanalino di coda del girone, al termine però di una partita più complicata del previsto. I biancoverdi di Flavio Borreale partono con buon possesso ma senza concretezza e finiscono per andare sotto 0-1, episodio che rischia di cambiare l’inerzia del match. La reazione arriva con il pareggio di Cangani su assist di De Vittoris, rete che rimette in carreggiata il Trifoglio. Nella ripresa i civitavecchiesi cambiano marcia: Brancaccio firma il sorpasso dopo aver saltato il portiere, Leardini cala il tris e ancora Brancaccio, servito da Pappalardo, completa la doppietta personale chiudendo definitivamente i conti. Tre punti che consolidano la posizione di metà classifica e avvicinano ulteriormente l’obiettivo salvezza. «Non abbiamo approcciato benissimo – afferma mister Flavio Borreale – forse pensavamo fosse una gara facile e abbiamo pagato questo aspetto. Dopo il gol subito siamo stati bravi a reagire e nella ripresa abbiamo vinto meritatamente».

Pareggio prezioso per la Csl Soccer, che sul campo della Virtus Acquapendente chiude sul 2-2 una gara condizionata da un terreno ai limiti dell’impraticabilità. I civitavecchiesi partono meglio e passano in vantaggio in avvio con Amato, il più rapido ad approfittare di un’incertezza del portiere avversario su un campo reso pesantissimo dall’acqua. Il primo tempo si chiude con la CSL avanti, ma nella ripresa i padroni di casa alzano ritmo e baricentro trovando due reti che valgono il sorpasso. La squadra guidata da Tommaso Valente, però, resta dentro la partita e nel momento più delicato conquista un calcio di rigore: dal dischetto il capitano Carru non sbaglia e firma il definitivo 2-2. Un punto utile per restare nella zona centrale della classifica e confermare solidità anche in condizioni difficili, contro un’avversaria organizzata e su un campo che ha reso complicato sviluppare gioco.

In Seconda Categoria arriva invece la sconfitta casalinga dell’Evergreen, che al Gagliardini cede 3-2 al termine di una partita dai due volti. L’undici di Zampollini aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Buono e Marconi, bravi a capitalizzare le occasioni costruite nella prima frazione. Nella ripresa, però, arriva la reazione degli ospiti, che cambiano ritmo e riescono a ribaltare il risultato portando via l’intera posta. Un ko che lascia rammarico per come si era messa la gara, ma che conferma quanto sia sottile l’equilibrio in un campionato dove anche pochi episodi possono indirizzare l’esito finale delle partite.

