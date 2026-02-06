PHOTO
CIVITAVECCHIA – Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella notte in città. Attorno all’1.30 la pioggia, unita a forte vento, ha fatto tenere svegli molti. Tante le chiamate di soccorso giunte ai Vigili del fuoco.
Gli uomini della Bonifazi si sono concentrati specialmente in zona Sant'Agostino, via Fontanatetta, per le numerose abitazioni allagate e per le taverne con più di un metro d'acqua all'interno. Accorsi anche i sommozzatori per aiutare delle persone rimaste intrappolate nelle loro vetture in zona Aurelia fronte Burger King.
L'equipaggio della 17A con l'ausilio di motopompe di media portata sta svolgendo le operazioni di prosciugamento per riportare le condizioni di sicurezza nella zona. Presenti anche le forze dell'ordine. Non si sono registrati feriti.