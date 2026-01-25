Il weekend calcistico del territorio offre spunti importanti tra lotta al vertice, passi avanti verso la salvezza e punti conquistati su campi difficili, in una fase della stagione che inizia a pesare in maniera concreta sugli equilibri dei rispettivi campionati.

In Prima Categoria continua la marcia del Quartiere Campo dell’Oro, che apre il girone di ritorno nel migliore dei modi espugnando il campo del Ronciglione United con una vittoria pesantissima per 1-0. I gialloverdi di Nello Savino, chiamati a difendere una vetta costruita con fatica e con un margine ridottissimo sulla concorrenza, rispondono presente con una prestazione di grande solidità. In casa dei lacustri, lontani dalle zone nobili nonostante le ambizioni di inizio stagione, il QCO gioca una gara ordinata, concedendo pochissimo e colpendo nella ripresa con il guizzo decisivo di Loi, che vale tre punti d’oro. Un successo fondamentale nella corsa al titolo: il Quartiere Campo dell’Oro resta al comando e, complice il rinvio di Montefiascone-Vetralla, porta momentaneamente a quattro i punti di vantaggio sulla seconda, lanciando un segnale forte a tutto il campionato.

Sempre in Prima Categoria, al “Flavio Gagliardini” arriva una vittoria altrettanto importante in chiave salvezza per il DLF Civitavecchia, che supera il Sutri con un netto 3-0. I biancoverdi di Flavio Borreale dominano la gara fin dalle prime battute, indirizzandola già nel primo tempo. Il vantaggio arriva con Leardini, bravo a finalizzare un cross preciso di Di Perna al termine di una manovra ben costruita sulle fasce. Il Sutri prova a reagire, ma il DLF controlla senza affanni e colpisce ancora: Forno firma il raddoppio con un tiro dalla distanza, poi Pappalardo, al debutto in biancoverde, chiude i conti con un destro sul secondo palo. Un successo netto che porta il DLF a +7 sulla zona playout, avvicinando in maniera decisa l’obiettivo stagionale.

In Seconda Categoria pareggio prezioso per la CSL Soccer, che torna da Piansano con un punto conquistato su un campo reso quasi impraticabile dalle condizioni meteo. Gara combattuta e povera di occasioni nel primo tempo, chiuso sullo 0-0. Nella ripresa sono i padroni di casa a sbloccare il risultato, ma la reazione dei ragazzi di Tommaso Valente è immediata: su un batti e ribatti in area è Gianmarco Stazi il più rapido di tutti a firmare l’1-1. Nel finale la CSL prova anche a cercare il colpo da tre punti, senza però riuscire a trovare il gol vittoria. Il pareggio consente comunque ai civitavecchiesi di salire al sesto posto in classifica.

Giornata negativa, infine, per l’Evergreen, sconfitta 2-0 in casa al “Flavio Gagliardini” dalla Vis Bracciano. I gialloblù, ora con sette punti di margine sulla zona retrocessione, attraversano un momento complicato. “Siamo in un periodo di emergenza, soprattutto tra i pali – spiega mister Mauro Zampollini – e Remedi ha stretto i denti nonostante non fosse al meglio. In alcune situazioni abbiamo pagato questa difficoltà, ma nel complesso abbiamo sofferto la fisicità della partita e non siamo riusciti a giocare con la giusta lucidità. È un momento dal quale dobbiamo uscire tirando fuori carattere, maggiore combattività e spirito di squadra già dalle prossime gare”.

