Un altro pareggio per la W3 Maccarese di mister Zappavigna, che esce con un punto dallo stadio “Marco Mazzucchi” di Ardea dopo una gara ricca di emozioni. Contro lo Sporting Nuova Florida finisce 2-2, al termine di un match combattuto fino all’ultimo secondo, valido per la 17esima giornata del girone A di Eccellenza. Sono gli ospiti a partire meglio: al 23’ è Di Giovanni a sbloccare il risultato, finalizzando una buona azione offensiva e portando avanti i maccaresani. La W3 gestisce il vantaggio per buona parte della gara, ma nella ripresa cresce il Nuova Florida, deciso a rientrare in partita. Il pareggio arriva al 65’ con Minnocci, che ristabilisce l’equilibrio e dà nuova linfa ai padroni di casa. Passano appena cinque minuti e la partita si ribalta: al 70’ è Yakubiv a firmare il gol del 2-1, completando la rimonta dello Sporting. Quando la sconfitta sembra ormai scritta per la formazione di Zappavigna, peraltro in dieci uomini a causa dell'espulsione di Francia, ecco che arriva l’ennesima reazione di carattere. Al 91’, infatti, De Mutiis trova il gol del definitivo 2-2, regalando almeno un punto prezioso al Maccarese. Un pareggio che muove la classifica e conferma lo spirito combattivo dei bianconeri, capaci di non arrendersi mai.

IL TABELLINO. Sporting Nuova Florida-W3 Maccarese: 2-2.

Marcatori: 23' Di Giovanni (W), 65' Minnocci (S), 70' Yakubiv (S), 91' De Mutiis (W).

Sporting Nuova Florida: Di Pietro; Valentini, Guarino, Galati, Coletta, Ceccarelli, Bianchino, Marcucci, Yakubiv, Fusco, Minnocci. A disposizione: Sow, Cotugno, Suffer. Allenatore: Gianluca Bacchiocchi.

W3 Maccarese: Zorzi; Guida, Marinucci, Andracchio, Starace, Citro, Francia, Colace, Matteoli, Di Giovanni, Botti. A disposizione: Belli, Tisei, De Mutiis, Giustini, Mercuri, Spalletta, Di Saverio, Squarcia. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Ammoniti: Valentini (S), Galati (S), Yakubiv (S), Cotugno (S), Marinucci (W), Andracchio (W), Starace (W), Di Giovanni (W), Botti (W). Espulsi: Francia (W).

Arbitro: Daniele Sisti di Viterbo. Assistenti: Alessandro Caon di Ciampino e Giulio Pancani di Roma 1.

Stadio: Marco Mazzucchi (erba), Ardea

