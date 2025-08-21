Al via la pre-stagione biancorossa: ieri il Crc ha dato il via agli allenamenti per preparare la stagione sportiva 2025-2026 anche per la prima squadra. La preseason è tradizionalmente considerata il momento ideale per migliorare la forma fisica e completare un elevato numero di sessioni di allenamento di diverse modalità per prepararsi alla stagione agonistica.

Il gruppo di atleti che ha partecipato al campionato nazionale di Serie A la scorsa stagione ha risposto compatto alla chiamata della società biancorossa. Quasi tutti hanno confermato la propria disponibilità anche per la stagione sportiva 2025/2026.

«Abbiamo deciso di iniziare in agosto la preparazione per la prossima stagione, per dare più tempo ai ragazzi di comprendere ed assimilare la nuova struttura di gioco che proporremo – ci tengono a far sapere dalla dirigenza biancorossa – e considerando che gli atleti attualmente a disposizione (ai quali si aggiungeranno presto nuovi arrivi) sono un bel mix di giocatori esperti e di giovani, il nostro entusiasmo è alle stelle. Non vediamo l’ora di far provare ai ragazzi qualcosa di nuovo e ne siamo sicuri, divertente».

La preparazione fisico-atletica dei biancorossi, che si svolgerà sotto l’occhio vigile del capo coach Umberto De Nisi, sarà basata su più appuntamenti settimanali, durante i quali si alterneranno attività di palestra e lavoro sul campo.

Agli atleti saranno proposte sessioni di lavoro fisico e atletico, sotto la guida dei preparatori Pier Claudio Gallo, Alessandro Ruspantini oltre a sessioni di skills individuali e collettive, curate da Matteo Zitelli che si occuperà anche della fase difensiva , Alessio Moretti che insieme a de De Nisi gestiranno l’attacco biancorosso, Marian Neagos, in qualità di direttore tecnico, supporterà tutto il club.

Proprio per questo, parallelamente alla preparazione degli atleti, ferve l’attività della parte dirigenziale che si sta muovendo sul mercato nella ricerca di nuovi giocatori utili al raggiungimento degli obbiettivi voluti. Alla data odierna sono molte le voci ma dovremo attendere ancora qualche giorno per avere notizie certe.

