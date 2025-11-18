E’ andata in archivio la settima giornata di andata nei gironi del campionato di Prima Categoria. gruppo A sempre nel segno del Vetralla 1928, unica formazione imbattuta del girone che battendo per 3-1 in casa il Tarkna Tarquinia ha conquistato la sua quinta vittoria stagionale ed ha confermato il suo meritato primato con due punti di vantaggio sulla coppia Castel S.Elia e Quartiere Campo Oro. Il team del Castello ha vinto a Viterbo contro l’Aurora per 2-0 mentre la formazione di Civitavecchia del Quartiere Campo Oro ha superato in casa per 4-0 il Bagnaia che è reduce da tre sconfitte consecutive. E’ salita in quarta posizione la Maremmana di mister Alessandrini che ha ingranato la marcia giusta e vincendo in casa per 2-0 la Fulgur Tuscania ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva. Frena il Calcio Sutri al suo secondo ko nella sconfitta per 1-0 sul campo del Dm 84 Cerveteri. In sesta posizione a 5 punti dal primato il Montefiascone che in rimonta ha battuto 2-1 il Dlf con le reti di Thiam e di Matteo Medori. Montefiascone che intanto si è mosso sul mercato ingaggiando il forte attaccante Nuvola che nelle ultime stagioni è stato sempre protagonista nei campionati di Seconda Categoria in Toscana. Hanno completato il quadro delle gare di domenica scorsa il primo successo esterno del Farnese passato per 4-2 sul terreno del fanalino di coda Nuova Castrense e l’unico pareggio di giornata con lo 0-0 tra Allumiere e Ronciglione United. Nel girone C si è isolata in vetta la compagine dell’Anguillara che ha battuto in trasferta per 3-1 la Borgata Gordiano ed ha allungato a + 2 il suo vantaggio sul Cesano fermato sull’1-1 nella trasferta contro l’Atletico Casalotti. Tra le provinciali bene la Fortitudo Nepi che si è imposta in casa per 3-2 sul Prima Porta Saxa Rubra ed ha raggiunto quota 13 punti e il quinto posto in classifica. Sta crescendo il Real Fabrica vincente 1-0 sul terreno dell’Atletico Focene nel suo primo successo esterno che le consente di portarsi a 11 punti. Ancora nulla da fare per la Jfc Civita Castellana sconfitta 1-0 sul terreno della Vis Aurelia e che resta ferma in penultima posizione con soli 3 punti in 7 giornate.