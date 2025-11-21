VITERBO – Squadre pronte per la nuova giornata nei gironi del campionato di Prima Categoria che sono arrivati all’ottava giornata di andata. Ecco tutto il programma del girone A dove il campo principale è quello di Monterosi per la sfida del girone A tra la capolista imbattuta Vetralla 1928 e il Castel S.Elia che punta al sorpasso sui rivali. Calcio d’inizio alle ore 11 quando si giocheranno anche queste altre gare: Calcio Sutri-Nuova Castrense, Dopolavoro Fc-Maremmana, Bagnaia-Montefiascone, Pol. Farnese-Aurora Viterbo e Ronciglione United-Dm 84 Cerveteri. Nel pomeriggio di domenica alle 15 le restanti due gare tra Fulgur Tuscania-Allumiere e Tarkna Tarquinia-Quartiere Campo dell’Oro con la formazione di Civitavecchia seconda a due punti dal primato che è molto interessata a quello che accadrà nel big match di Monterosi. In settimana importante ingaggio del Montefiascone che ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Nuvola. Per quanto riguarda il girone C la sfida più attesa è quella tra la capolista Anguillara e la Fortitudo Nepi che spera di diminuire il divario dal primato. Calcio d’inizio domani alle 11 quando sono previste anche le sfide Cesano-Canale Monterano, Prima Porta Saca Rubra-Play Selva Candida, Real Fabrica-Formello, Soratte Capena-Vis Aurelia, Vigor Rignano-Borgata Gordiani. Nel pomeriggio di domani alle 14,30 Jfc Civita Castellana-Atletico Focene e alle 15 Etrurians-Atletico Casalotti.