SANTA MARINELLA - Apertura straordinaria a Pyrgi, sabato 22 novembre prossimo, in occasione delle aperture comprese nell'ambito del piano di valorizzazione del Ministero della Cultura. Saranno disponibili due visite guidate, in due turni, alle ore 15.00 e 16.00, a cura degli archeologi dell’Università La Sapienza di Roma che da anni è attiva nell'area, all'Antiquarium di Pyrgi e all'interno del castello di Santa Severa.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito. Per ulteriori info contattare lo 0766570194.

