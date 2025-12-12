Tutto è pronto per l’undicesima giornata di andata nel campionato di Prima Categoria. Appassionante il girone A sinora guidato con merito dalla formazione di Civitavecchia del Quartiere Campo Oro che è in vetta alla classifica con 4 punti sulla coppia Vetralla 1928 e Calcio Sutri e cinque lunghezze nei confronti di Castel S.Elia, Fulgur Tuscania e Montefiascone che a loro volta sono seguiti ad un punto dalla Maremmana. Domenica alle 15 match clou a Civitavecchia tra la battistrada ed il Calcio Sutri. Le altre gare della giornata sono alle 11 1928 Vetralla-Dm 84 Cerveteri, Dopolavoro Fc-Ronciglione United, Maremmana-Castel S.Elia, altra gara di cartello, Montefiascone-Farnese. Alle 11,15 sfida tra l’Aurora Viterbo e la cenerentola Nuova Castrense. E nel pomeriggio oltre al big match di Civitavecchia alle 15 si giocano anche Fulgur Tuscania-Bagnaia e Allumiere-Tarkna Tarquinia. Nel girone C invece c’è da seguire con attenzione la trasferta della capolista Anguillara che vuole proseguire la sua fuga nel confronto di domani pomeriggio alle 15 sul terreno dell’Etrurians Cerveteri. Per il Cesano, prima inseguitrice dell’Anguillara con 6 punti di ritardo trasferta dal sapore di derby con il Prima Porta Saxa Rubra. Spicca tra le provinciali il derby Fortitudo Nepi-Jfc Civita Castellana con i padroni di casa che cercheranno di rafforzare il loro buon terzo posto, alle 11 trasferta contro la fragile Play Selva Candida per il Real Fabrica. Completano in quadro di questa giornata alle 11 le sfide Formello-Canale Monterano, alle 11,30 Atletico Focene-Vis Aurelia. Nel pomeriggio oltre al confronto della capolista avremo alle 15 Atletico Casalotti-Vigor Rignano e Borgata Gordiani-Soratte Capena.