Penultima di andata nei gironi A e C della Prima Categoria e non mancano le novità. In primis nel girone A sono saltate le panchine della Fulgur Tuscania e del Tarkna con i rispettivi tecnici De Paolis e Marzi che sono stati sollevati dal’incarico dopo le nette sconfitte subite dal Tuscania per 3-0 a Farnese e dal Tarkna per 4-1 contro un Bagnaia che non vinceva dalla terza giornata. Turno in cui la capolista Campo Oro è stata fermata sul pareggio per 2-2 nella trasferta di Viterbo contro l’Aurora. Ne hanno approfittato il Vetralla 1928 vittorioso in casa per 1-0 sul Ronciglione, il Montefiascone passato a Grotte di Castro contro la Nuova Castrense per 1-0 ed il Castel S.Elia che ha battuto in casa per 3-0 il Dlf. Solo un pari per la Maremmana nella non facile trasferta contro il Dm 84 Cerveteri. Nella restante gara della penultima di andata ritorno al successo per 3-2 del Calcio Sutri contro l’Allumiere . Classifica che resta molto corta con il Quartiere Campo Oro che guida con un punto sul Vetralla e con 5 lunghezze sulla coppia Mntefiascone e Castel S.Elia. Falisci che hanno dalla loro la prosecuzione della gara casalinga contro il Dm 84 Cerveteri, punteggio di 0-0 al 70esimo. Prosecuzione che dovrebbe gocarsi il prossimo 21 gennaio. Nel girone C batosta per l’Anguillara sconfitta per 3-0 nel big match giocato sul campo della Vigor Rignano che si è portata a un solo punto dai rivali. Per le provinciali bene il Real Fabrica con il 3-2 contro il Formello e la Jfc Civita Castellana vincente 3-0 in casa contro l’Etrurians. Perde la F. Nepi battuta 1-0 dalla Vis Aurelia e ancora condizionata dalle troppe assenze.