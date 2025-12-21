Sotto l'albero di Natale il Città di Cerveteri trova i tre punti, ottenuti in casa ai danni della DuePigrecoRoma, battuta per 3-1. La formazione di mister Ferretti si aggiudica l'ultima gara del 2025 trionfando con un successo che vale la conferma del quarto posto. È stata una gara senza particolari difficoltà, giocata a viso aperto, gestita in modo autoritario. Ad aprile le danze ci ha pensato il giovane Polucci, che ha raccolto un assist di Falco, segnando in volata. Tutto questo al 20esimo del primo tempo, con i cervi che hanno condotto le operazione, costruendo molte palle goal. Nella ripresa la musica non cambia, c'è il raddoppio di Patrascu da punizione, che si ripeterà quasi nel finale di gara, facendo gioire i tifosi verdeazzurri. Tre punti che lanciano in orbita la formazione etrusca, con mister Ferretti soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. «È stata una gara dominata in lungo e in largo, ci prendiamo tre punti importanti per il morale, ci permetteranno di trascorrere le feste in serenità. Chiudiamo il 2025 con un bilancio positivo, al quarto posto e tante sorprese che sono arrivate, soprattutto dai giovani. Ora qualche giorno di riposo, poi ci rimetteremo ad allenarci con intensità visto che il 4 gennaio ci attende il Borgo Palidoro primo», ha concluso il tecnico cerite.

