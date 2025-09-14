LADISPOLI – Tutto facile per l’Academy che rifila un 5-0 al Real Tirreno nel ritorno di Coppa Italia dopo il tris (1-3) dell’andata. I rossoblu dimostrano superiorità in ogni zona del campo e passano avanti già dopo 30 secondo con un tiro cross dalla distanza di Facecchia, che si era reso protagonista anche 7 giorni fa servendo l’assist a Modesti per il gol del vantaggio. I padroni di casa già all’11’ raddoppiano con Romagnoli che di testa raccoglie l’invito a nozze di Felici. Diversi cambiamenti da parte di mister Mastrecchia rispetto all’andata. Il 3-0 porta la firma di Fortuna direttamente su calcio di punizione centrale su finire di primo tempo. Il Real Tirreno prova a cambiare marcia nella ripresa e crea almeno due occasioni degne di nota ma Modesti sugli sviluppi di un corner fa 4-0. Il pokerissimo è opera di La Rosa su passaggio arretrato di Rodio, entrambi nuovi entrati. I tirrenici superano quindi i trentaduesimi.