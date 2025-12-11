Per la Mtb Santa Marinella risultati di assoluto valore alla terza tappa del Lazio Cross – Trofeo Romano Scotti, valida come 2°Memorial Egidio Petta, andata in scena nella Pineta Acque Rosse.

Un appuntamento che ha saputo coniugare agonismo, tradizione e memoria, trasformando Ostia nel cuore pulsante del ciclocross laziale, a cui non ha voluto mancare la squadra santamarinellese presieduta da Stefano Carnesecchi.

Tra i risultati di spicco, il terzo posto di Mauro Gori nella categoria master 7, affiancato dal podio di Giuseppe Calò, terzo tra i master 5.

A completare la serie di piazzamenti ad Ostia: il quinto posto di Federico Forti tra i master 4, un altro quarto posto conquistato da Paolo Tempestini tra i master 6 e decimo di Daniele Bagnoli, sempre nella stessa categoria.

In gara anche Claudio Albanese, che si è distinto in Umbria prendendo parte al Ciclocross dei Pini, dove ha chiuso al sesto posto tra i master 7 sui prati del Parco Bruno Donatelli.

