“Abbiamo preso l’Admiral’s Cup molto seriamente: è un evento prestigioso con una storia ricca e abbiamo fatto tutto il possibile per prepararci. Abbiamo trascorso molto tempo in acqua come squadra, cercando di arrivare alla partenza il più pronti possibile. Regatare nel Solent è incredibilmente complesso; la corrente è forte e imprevedibile e, per chi non ci è abituato, sembra quasi che le boe si muovano. Per fortuna, abbiamo a bordo la sapienza di Saxton, il che è di grande aiuto”. Lo dichiara Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Yacht Club de Monaco. “Rappresentare Monaco significa molto per me. Siamo un piccolo paese con pochi sport in cui possiamo distinguerci, quindi quando facciamo bene, risuona a casa. Di recente, sono stato nel centro storico e alcuni anziani residenti mi hanno detto quanto fossero orgogliosi della nostra prestazione: stanno seguendo la regata da vicino. Il supporto è davvero motivante. Sappiamo che l’Admiral’s Cup sarà lunga e impegnativa, quindi affrontiamo un giorno alla volta, rimanendo concentrati e costanti. Ora è il momento di mettere insieme tutto e dare il massimo”, conclude.

©RIPRODUZIONE RISERVATA