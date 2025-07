Nonostante la scorsa stagione conclusa senza aver raggiunto l'Eccellenza, il Fregene Maccarese riparte con ambizione e fiducia, in virtù dell'imminente nuova annata di Promozione. Il 2024-2025 ha lasciato l’amaro in bocca, seppur con la consapevolezza di aver dato il massimo.

Dopo aver accarezzato per un momento il tanto famigerato sogno, il Fregene si è fermato di fronte ad esso. Nonostante ciò, rimane un anno ricco di emozioni, con la splendida doppia cifra messa a segno da bomber Dipilato.

RIPARTENZA CON BASI SOLIDE. La dirigenza ha scelto la linea della continuità, confermando in blocco il gruppo cardine che ha ben figurato. In panchina per il 2025-2026 ci sarà ancora mister Natalini, stimato per il gioco propositivo e la capacità di valorizzare i giovani. Al suo fianco, uno spogliatoio di fedelissimi che rappresenta la spina dorsale del progetto: il centrocampista Francesco Rizzitelli, i fratelli Alessio e Simone Davì, l’esperto Mattia Scifoni, il solido difensore Lorenzo Guagliano e soprattutto il capitano Marco Stendardo, punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Invece, la notizia più importante per i tifosi è senza dubbio la permanenza di Michael Dipilato.

TUTTI I MOVIMENTI IN USCITA. Non mancano però le uscite importanti. In difesa salutano Colace, Gulli, Auriti e Territo, riducendo l’esperienza e la profondità del reparto arretrato. A centrocampo non ci sarà più Rossano, mentre in porta fa va le valigie Teti. Sarà dunque fondamentale intervenire con intelligenza sul mercato, in questa sessione estiva, per colmare le lacune lasciate da queste partenze.

Con un gruppo consolidato, una guida tecnica confermata e la voglia di rivalsa che brucia ancora, il Fregene Maccarese si candida nuovamente a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Promozione. L’obiettivo è chiaro: lasciarsi alle spalle le delusioni e scrivere finalmente una nuova pagina, quella dell’approdo in Eccellenza.

