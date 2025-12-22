Chiuso il girone di andata del campionato di Eccellenza dove nel girone A ha strameritato il titolo di campione d’inverno l’Aranova che guida con sette punti sul Monti Prenestini e 10 lunghezze nei confronti della coppia Pomezia e Rieti Fc con i sabini che hanno compiuto l’impresa della giornata andando a vincere per 2-1 in rimonta sul campo della capolista. Buone notizie per Viterbese e Sorianese. I gialloblù hanno concluso una settimana quasi perfetta visto che dall’arrivo del patron Camilli c’è stato il pareggio interno con il Salaria, poi il successo per 2-0 sul campo dell’Aurelia Antica Aurelio e domenica la formazione di Gardini ha battuto al Rocchi per 1-0 con il rigore messo a segno da Manoni il Civitavecchia. Un ko che ha portato nel club neroazzurro alle dimissioni del tecnico Castagnari e del ds Angelocore. Viterbese salita a 22 punti con i play off che distano 8 lunghezze quando ci sono da giocare ancora tutte le 17 gare del girone di ritorno e alla luce dei rinforzi che arriveranno nelle prossime ore la Viterbese ha tutte le carte in regola per lottare per un posto utile per i play off post campionato. Il bilancio del girone di andata dei gialloblù è il seguente: 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, in casa 3 vittorie, 4 pareggi e 2 ko, in trasferta 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 12 gol fatti e 12 subiti. Attuale nono posto in classifica. Dopo la vittoria nel derby contro il Civitavecchia la Viterbese si è riunita al Borgo di Bagnaia per la classica cena degli auguri di Natale. Davanti alla Viterbese con 4 punti in più c’è la Sorianese a quota 26 e che ha concluso il girone di andata con il pareggio interno contro la Roma City. Un 1-1 in rimonta con la rete di Oriolesi arrivato a ben cinque realizzazioni. I numeri della Sorianese: in casa 3 vittorie, 4 pareggi e due sconfitte, in trasferta 4 vittorie, 1 pareggio e 3 ko, 19 i gol segnati e 20 le reti subite. Campionato che tornerà il 4 gennaio quando la Viterbese inizierà il ritorno ospitando il Rieti dell’ex capitano Nesta ,mentre la Sorianese giocherà in casa contro la Romulea.