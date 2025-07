Ancora un passo in avanti per Stefano Ballarini e la Nazionale universitaria. Gli azzurri hanno ottenuto l’accesso alla finale delle Universiadi, in corso di svolgimento a Duisburg. Il gruppo del ct Mario Fiorillo si è imposto nella semifinale contro i padroni di casa della Germania, che il tabellone che ha recitato il risultato finale di 17-14.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nel secondo è emersa la differenza tra le due squadre, con l’Italia che ha imposto un +4 rispetto ai tedeschi. I padroni di casa provano a tirare fuori l’orgoglio nel terzo spicchio di gara, ma Ballarini e compagni reggono, andando spesso a segno e limitando il tentativo di ritorno dei padroni di casa.

Quindi alla fine è festa per l’Italia, che raggiunge uno degli obiettivi che si era prefissata, ovvero il raggiungimento della finale e della sicura medaglia. Ora gli azzurri proveranno a conquistare l’oro nella finale prevista per questo sabato alle 18.45, quando si dovranno contendere lo scettro con gli Stati Uniti, che sappiamo bene essere una nazione che sul lato universitario non ha niente da imparare da nessuno.

