Una serata di grande boxe ha infiammato il PalaTiziano, trasformato per l’occasione nel cuore pulsante della nobile arte italiana. A firmare l’evento sportivo sono stati Taf-The Art of Fighting Ssd Srl-e De Carolis Promotions, che hanno riunito sul ring alcuni tra i pugili più competitivi del panorama nazionale. La kermesse si è aperta con una serie di incontri dedicati ai dilettanti, preludio ai match professionistici che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Il primo protagonista tra i pro è stato il fiumicinese Patrizio Casini, portacolori dell’Asd Modus Vivendi Boxe, seguito in angolo dai maestri Marco Gazzotti e Marco Nadalin. Casini, due volte campione regionale Lazio nella categoria 67 kg Elite 1 serie e attuale vicecampione d’Italia 2024, è considerato una delle realtà emergenti più solide del pugilato tricolore. Per il suo debutto da professionista, il giovane atleta ha affrontato il romano Luca Khalil nei superleggeri. Il confronto, articolato sui sei round previsti, ha visto Casini uscire sconfitto ai punti, ma la prova offerta è stata definita dai suoi tecnici come «ricca di coraggio, lucidità e intensità».

