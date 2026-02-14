Per il Ladispoli è tempo di tornare a fare punti dopo lo stop di Santa Marinella nel derby. Una sconfitta che ha interrotto la serie di risultati utili che era di ben 10 giornate. Gli uomini di mister Mastrodonato che sarà in tribuna perché squalificato 3 giornate) però si sono già ampiamente riscattati vincendo la gara di andata di Coppa Lazio mercoledì sul campo della Polisportiva De Rossi, un poker (4-0) che di fatto è una seria ipoteca alle semifinali.

In campionato però c’è da recuperare ancora terreno visto che il terzo posto, utile per i playoff, ora è distante 5 punti ed è occupato dal Pianoscarano, formazione che i rossoblu affronteranno in casa. Ecco perché la sfida odierna contro la Duepigreco (ore 11.15) è di vitale importanza per l’Academy che non può permettersi passi falsi anche in vista dell’anticipo proibitivo di sabato prossimo sul campo della capolista Borgo Palidoro. Mastrodonato ritroverà bomber Modesti e l’altro attaccante Fortuna, indisponibili sette giorni fa al Fronti perché squalificati. Prevista quindi la formazione tipo con poche variazioni rispetto agli undici titolari scelti nell’ultimo periodo dal tecnico.

Per Ladispoli-Duepigreco, partita valida per la sesta giornata di ritorno, è stato designato Manuel Vinci di Ciampino. Sarà assistito dai guardalinee Loris Carlone e Luca Salvatore Di Somma di Aprilia. I residenti ladispolani non pagheranno il biglietto, una scelta della società che va avanti da inizio anno.

