Partita decisamente fuori dagli schemi con un Etrurians che va sotto di 3 reti sul campo della capolista Atletico Focene e alla fine pareggia 4-4 al termine di una girandola di emozioni. Sul 4-1 per i padroni di casa in pochi forse avrebbero scommesso sulla reazione dei gialloviola che invece c’è stata eccome pure con Dennis Cobzaru, autore di una doppietta dopo un calvario alle spalle per via di un fastidioso infortunio. Di Veronesi e Angelucci le altre due trasformazioni.

Mister Rinaldi schiera tra i pali Portoghesi e si ripresenta con il 3-4-3, come nella vittoria con la Vis Aurelia della domenica precedente. I tre dietro sono Giannella, Pierini e Palombo con gli esterni Mitsch e Veronesi. I due mediani Avolio e Del Priore, poi l’attacco: Funari al centro, Belloni e Formaggi esterni. Come detto, l’avvio è da incubo. Il Focene domina e passa con Cuomo su rigore, raddoppia con Pedone e prima del finire di primo tempo trova pure il 3-0 con Sterpi.

Sembra l’inizio di una disfatta e invece l’Etrurians si rimette in carreggiata nella ripresa accorciando le distanze con Veronesi di testa. Quasi subito due cambi da parte di Rinaldi: Cobzaru, una punta, per Pierini, difensore. Cotea rileva Formaggi. Sulle ali dell’entusiasmo però arriva la doccia gelata con Cuomo che cala il poker spegnendo quasi le illusioni degli ospiti. Finita? Nemmeno per sogno.

Palla in profondità per Funari che serve Cobzaru il quale è cinico sotto porta. Nel frattempo erano entrati anche Angelucci per Del Piore e Flore per Veronesi. In campo pure Giustini per Funari. Proprio Giustini confeziona per l’indemoniato Cobzaru il filtrante del 4-3. A tempo scaduto c’è una punizione, se ne incarica Angelucci che supera Molon per il definitivo 4-4.

«Sono davvero contento di essere tornato – commenta Dennis Cobzaru – e di aver fatto centro due volte. E sono contento ancor di più perché i due gol hanno consentito alla mia squadra di raggiungere un risultato importante quando ormai sembrava tutto in salita. Dobbiamo continuare così, lavorando duro per migliorarci sempre di più». Prossima gara in casa all’Angelo Sale contro il Formello che ha 3 punti in classifica.

Portoghesi, Palombo, Veronesi (20’ st Flore), Avolio, Giannella, Pierini (10’ st Cobzaru), Mitsch, Del Priore (14’ st Angelucci), Funari (31’st Giustini), Belloni, Formaggi (10’ st Cotea). A disp. Rossi, Abbruzzetti, Catini, Eluwa. all. Rinaldi

