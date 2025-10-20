CIVITAVECCHIA – Proseguono spediti i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Pecorelli, a servizio del Palazzo di Giustizia. Gli operai sono all’opera per mettere a terra quelle che sono le intenzioni dell’amministrazione comunale: razionalizzare lo spazio per dare così vita ad un’area di sosta a pagamento, per circa 200 posti, tra auto (180) e motocicli (25). Da ordinanza iniziale, i lavori dovrebbero terminare entro la fine del mese, ma potrebbero ritardare di qualche giorno considerato l’iniziale slittamento.

Il sindaco Marco Piendibene spiega il senso dell’intervento, che si inserisce in una visione più ampia di riorganizzazione della mobilità cittadina: «Il parcheggio di via Pecorelli ha suscitato qualche polemica per la previsione della sosta a pagamento, ma la scelta ha una logica precisa. Stiamo progressivamente spostando i parcheggi blu dal centro, che diventeranno bianchi, per restituire al cuore della città spazi liberi e più vivibili. Per farlo, però, è necessario creare aree di sosta a pagamento al di fuori della Ztl gialla, dove chi lavora o si reca per servizi possa comunque trovare posto facilmente».

La presenza della sbarra all’ingresso, aggiunge il Sindaco, «servirà a garantire ordine e sicurezza: non ci saranno più camion vela o camper a occupare impropriamente gli spazi. Vogliamo dare una sistemazione definitiva a un’area che per troppo tempo è rimasta disordinata e poco funzionale».

Il progetto, sottolinea Piendibene, «rientra in una strategia complessiva: togliere traffico dal centro e incentivare l’uso dei parcheggi di corollario, come avviene in tutte le città del mondo. Stiamo lavorando per rendere Civitavecchia più ordinata, accessibile e moderna».

Per quanto riguarda le tariffe, il primo cittadino rassicura: «La prima mezz’ora sarà gratuita, mentre per i lavoratori e i residenti sarà previsto un abbonamento mensile a costi contenuti, valido per tutti i parcheggi blu della città. L’obiettivo non è fare cassa, ma favorire una mobilità più equilibrata e una migliore fruizione degli spazi urbani».