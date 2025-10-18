ALLUMIERE – Si terrà sabato 25 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle 18:00, il Palazzo della Reverendissima Camera Apostolica di Allumiere l’eccezionale prima edizione di “Criminalia”, il nuovo festival della criminologia dedicato al tema “Psicosette e sette sataniche – Aspetti criminologici, mass mediatici, civilistici e penalistici”.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, offrirà crediti Ecm per avvocati (1 per ogni ora di convegno) e si preannuncia come una giornata di alto profilo culturale e scientifico, capace di coniugare divulgazione e approfondimento accademico.

Curato da Gino Saladini e Simone Ceccarelli, il convegno è promosso dal Comune di Allumiere e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

Sarà un interessante e importante confronto interdisciplinare sulle derive settarie:nel corso della giornata interverranno criminologi, psichiatri, psicologi, medici legali, avvocati, magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine, per analizzare i fenomeni delle psicosette e del satanismo attraverso le lenti della criminologia, della psicologia, del diritto e dei media.

Sarà un vero e proprio confronto a più voci che punta a offrire strumenti di comprensione e prevenzione di dinamiche di manipolazione mentale, plagio e persuasione coercitiva, sempre più diffuse e sottili nella società contemporanea.Il programmaLa mattinata si aprirà alle ore 10:00 con la registrazione dei partecipanti e l’accreditamento Ecm.

Alle 10:30 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Allumiere Luigi Landi, della presidente dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia Mary Dominici e dei rappresentanti della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco e Gaetano Starace. Si terrà invece alle 11 la Lectio Magistralis del prof. Vincenzo Mastronardi, psichiatra e criminologo clinico, approfondirà il tema “La persuasione socialmente accettata, il plagio, il lavaggio del cervello”.

A seguire, alle 12, Monica Calderaro ed Elena Marchetti parleranno di “L’ombra del diavolo: tra satanismo e manipolazione mentale. Aspetti criminologici e grafologici”. La mattinata proseguirà con l’avv. Paolo Mastrandrea (“Sette psichiche e catastrofi economiche. Responsabilità e rimedi nel sistema civilistico?”, ore 12:40) e con l’avv. Paolo Pirani (“Fenomeno settario e diritto penale: profili di responsabilità individuale e collettiva”, ore 13:10), prima della pausa pranzo.Pomeriggio di studi e testimonianzeI lavori riprenderanno alle 14:40 con l’antropologa Tiziana Ciavardini, che presenterà “Il volto del male: un’indagine antropologica e criminologica sulle sette”.

Seguiranno gli interventi del dott. Marco Strano (“Furti di anime: le psicosette e le loro strategie di proselitismo”), della prof.ssa Laura Volpini (“Il caso delle bestie di Satana: satanismo o gruppo criminale?”), e del dott. Simone Ceccarelli, criminologo e assessore alla sicurezza del Comune di Allumiere (“La condizione eteronomica. All’origine dei comportamenti”).A concludere la giornata sarà il medico legale e criminologo Gino Saladini, con l’intervento “Dentro la psicosetta macrobiotica”, dedicato all’analisi di uno dei casi più complessi legati alla manipolazione psicologica e al controllo mentale.

I saluti finali sono previsti alle ore 17:00.Un centro di studio nel cuore dei Monti della TolfaCon Criminalia, Allumiere si propone come nuovo punto di riferimento per la cultura criminologica nel territorio dell’Alto Lazio, valorizzando il legame tra ricerca scientifica, formazione giuridica e sensibilizzazione sociale.

Un appuntamento di grande rilievo, che unisce rigore accademico, analisi dei fenomeni contemporanei e impegno civile su temi tanto delicati quanto attuali.

