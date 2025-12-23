Tra le società che si sono maggiormente comportate bene nel corso del 2025 non si può non nominare l’Evergreen. Oltre ai numeri del settore giovanile, il club gialloblù è salito di categoria, vincendo la Coppa Provincia sia con il calcio a 5 che con il calcio a 11.

«Faccio gli auguri a tutti gli appassionati - parte così il presidente-giocatore Thomas Paolini - il bilancio è positivo, partendo dalla scuola calcio, con tanti ragazzi che fanno la loro attività con passione, impegno e partecipazione. Coinvolgiamo quasi 200 ragazzi. La nostra natura non cambia con le prime squadre, la nostra vocazione rimane quella del settore giovanile. La nostra felicità è vedere i ragazzi che riempiono le strutture e si divertono. Per quanto riguarda le prime squadre il pensiero è positivo ed in linea con quanto la società si era prefissata.

E’ un anno dove ci siamo approcciati a due categorie nuove, che presuppongono una salita dal punto di vista organizzativo, che penso abbiamo fatto. Da parte di tutti noi c’è stata la voglia di dare qualcosina in più. Penso che lo stiamo facendo bene, con tanto impegno e tanta dedizione. Abbiamo due squadre molto rinnovate, che soprattutto nelle ultime settimane stanno trovando quell’amalgama che a livelli dilettantistici è fondamentale avere, diventare squadra è un concetto spesso bistrattato e che, invece, merita importanza.

Con il calcio a 5 siamo arrivati prima a questo aspetto, forse perché abbiamo un gruppo con meno giocatori, e qualche grande in più che arriva da esperienze sempre con noi. Il calcio a 11 ci ha messo più tempo, con notevoli variazioni di rosa, tanti 2006 e 2007 che sono entrati a far parte della squadra e che giocano ogni weekend. Ci sono state tante novità, anche nell’ultima partita avevamo solamente tre giocatori su 11 del passato, cambiando così completamente l’ossatura.

Quando si cambia tanto, si deve avere pazienza. E in tutto questo, come detto, abbiamo due categorie nuove. Non mettiamo pressioni a nessuno, il principio base è quello di divertirsi, stando insieme sempre con una risata».

©RIPRODUZIONE RISERVATA