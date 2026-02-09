È un successo importante che rilancia le ambizioni dell’Etrurians che, in questo 2026, non aveva ancora vinto. I ragazzi di mister Danilo Rinaldi chiudono la gara contro l’insidioso Atletico Focene con un convincente 2-0 dopo una partita gestita con attenzione. A sbloccare il match è Pallozzi nel finale del primo tempo, a chiudere il conto ci pensa invece Peluso. I ladispolani raggiungono in classifica proprio il Focene a quota 29 punti. Il tecnico manda in campo Portoghesi tra i pali, in difesa a destra Mitsch e a sinistra Roscioli, con Abbruzzetti e Pierini al centro.

Linea mediana sempre uguale con Angelucci play e capitano, Avolio e Peluso a supporto. Poi attacco fantasia con l’ariete Pallozzi, Formaggi e Funari. I padroni di casa provano a fare male agli avversari ma ci riescono solo a fine primo tempo quando Pallozzi si infila tra le maglie avversarie e di testa di rapina, sfruttando l’assist di Formaggi, batte Molon portando avanti l’Etrurians. Nella ripresa gli undici di Rinaldi continuano a costruire gioco e al 10’ Peluso ha una grande occasione, presentandosi solo davanti al portiere, ma la conclusione termina fuori di poco. Il raddoppio arriva comunque al 47’: bella azione manovrata su calcio d’angolo, Peluso finalizza con lucidità e mette al sicuro il risultato.

«Bella vittoria, ci voleva per il morale – commenta Rinaldi -, era un momento difficile, quindi sono contento per loro. È stata una bella prestazione contro una squadra organizzata che giocava molto bene. Alla fine siamo riusciti a spuntarla. Il nostro è un gruppo giovane ma sta crescendo, sta migliorando, quello è l’obiettivo». Soddisfatto anche il numero 9 gialloviola. «Contento per essere tornato al gol – dice Pallozzi – ma soprattutto per aver aiutato la squadra a prendere i 3 punti. Ora dobbiamo continuare così». Domenica trasferta col Formello, sulla carta i tirrenici sono favoriti.

Portoghesi, Mitsch, Roscioli, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Avolio (47’ st Eluwa), Peluso (43’ st Silenzi), Pallozzi (17’ st Catini), Formaggi (25’ st Cotea), Funari (37’ st Palombo). A disp. Serafin, Cobzaru, Freddi, Di Nezza. All. Rinaldi

