VITERBO - Si è conclusa, per il Nuoto Club Viterbo, la prima fase del girone regionale lazio del campionato allievi. Per la prima volta il team viterbese si classifica tra le prime otto prendendosi il primato del proprio girone, con 6 punti conquistati, superando Olgiata. Un gruppo molto unito formatosi nel post covid: per i giovani si prospetta un duro lavoro per un grande obiettivo. «E’ un vanto per Viterbo questi ragazzi sono cresciuti molto», ha detto Simone Ubertazzo. Atteso in settimana il girone della seconda fase con il relativo calendario. Si scopriranno, così, le nuove avversarie.