L’Associazione Mare Nostrum 2000 informa che sono ancora aperte le iscrizioni per la categoria “Senior” m/f in vista della partecipazione al 47° Palio Marinaro di Santa Fermina, che vedrà sfidarsi gli otto Nuovi Rioni Storici della Città: Aurelia, Pantano, Cisterna-Faro, Campo dell’Oro, Centro Storico, Pirgo, San Gordiano e San Liborio.

La tradizionale manifestazione, a carattere storico, culturale e sportivo, autentica custode dei valori e della cultura marinara cittadina, si svolgerà nelle giornate del 18 e 19 aprile 2026 nelle acque del Porto Storico, nell’ambito dei Festeggiamenti dedicati a Santa Fermina, Patrona della Città.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e, in particolare, a:

Comitati di Quartiere Palestre Società e Associazioni Sportive, Culturali e di Categoria Gruppi Scout Parrocchie della Diocesi di Civitavecchia Forze Armate e Corpi Armati



Gli equipaggi m/f, regolarmente iscritti e in rappresentanza o meno del proprio Rione/Quartiere, potranno richiedere l’uso delle due imbarcazioni messe a disposizione dall’Associazione presso una banchina idonea del Porto Storico. Le modalità di utilizzo saranno comunicate direttamente agli interessati dalla Mare Nostrum 2000.

Per coloro che desiderano avvicinarsi alla pratica del canottaggio a sedile fisso, scoprendone il fascino e contribuendo a mantenere viva un’antica tradizione marinara cittadina, l’Associazione metterà a disposizione imbarcazioni e tecnici-operativi, che seguiranno i partecipanti fin dalle prime fasi del percorso didattico e formativo, dedicato ai neofiti della voga.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione, è possibile contattare:

Sandro Calderai : 335 8444497

: 335 8444497 Vincenzo Ricotta : 331 1549971

: 331 1549971 Antonino Ponzio : 334 6963222

: 334 6963222 Oppure scrivere all’indirizzo e-mail marenostrum2000@hotmail.it o consultare la pagina Facebook “Palio Marinaro Civitavecchia” e “Sandro Calderai – Palio Marinaro Civitavecchia”.

