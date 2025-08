Sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica. È questo l’obiettivo del bando Sport Missione Comune, gestito dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con Anci e destinato agli Enti Locali e Territoriali. E riguardo questa opportunità, negli ambienti sportivi acquatici sta circolando l’idea di presentare una richiesta di finanziamento, attraverso mutui agevolati, per avere altri fondi per la manutenzione del PalaGalli, che, come noto, non sarà tirato a lucido nemmeno dopo i lavori attualmente in corso di svolgimento a viale Lazio.

La domanda potrà essere presentata dal Comune di Civitavecchia o da Città Metropolitana o dalla Regione Lazio. Il totale di denaro a disposizione è di 150 milioni di euro per mutui da stipular entro il 31 dicembre, con totale abbattimento degli interessi, con durate fino a 10 anni, o con la possibilità di utilizzare il contributo fino a 25 anni. Il PalaGalli potrebbe presentarsi con l’obiettivo di completare la ristrutturazione e di migliorare la questione efficientamento energetico, che, come detto negli scorsi mesi, non potrà essere risolto completamente, ma potrà comunque garantire un risparmio del 20-30% delle spese.

Nel bando si legge che c’è la possibilità di fare un cofinanziamento ai bandi del Pnrr, proprio quello che riguarda in questo momento il PalaGalli, attraverso il lavoro fatto da Città Metropolitana. L’importo massimo agevolabile per Civitavecchia, visto il suo numero di abitanti, è di quattro milioni di euro. Ovviamente sarà difficile avere assegnata l’intera cifra, ma anche con un sostegno forte si potrebbe pensare addirittura di inserire altri impianti all’interno del progetto.

E gli enti locali potranno anche usufruire di un tasso di interesse completamente abbattuto. Le istanze della documentazione dovranno essere presentate il 30 settembre. Quindi il tempo a disposizione non è molto, ma la speranza è che l’amministrazione comunale si faccia trovare pronta per valutare il bando e presentare una propria istanza.

Il credito sportivo potrebbe essere nuovamente la via per dare una mano alla situazione difficoltosa, per non utilizzare altri termini più di impatto, dell’impiantistica sportiva cittadina. Infatti, tramite il lavoro dell’assessore Patrizio Scilipoti e dell’ufficio Lavori Pubblici, proprio tramite il credito sportivo è stato possibile ottenere due milioni e 800 mila euro per riqualificare lo stadio Fattori.

