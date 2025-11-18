Nello scorso week-end , presso la palestra del palazzetto dello sport di Tuscania, si è svolta una significativa sessione di esami per il conseguimento della cintura nera organizzata dallo C. S. A. In. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 25 atleti, provenienti da diverse fasce d'età, che hanno dimostrato impegno e dedizione. La commissione esaminatrice era composta da figure di spicco nel panorama del karate: il maestro Francesco Di Campli, direttore tecnico della Asd Ronin Kai K. S. Tuscania, il maestro Stefano Pioli e il maestro Christian Mecarozzi. L'intera sessione è stata condotta sotto la vigilanza attenta del maestro Marco Cocci, responsabile regionale del Lazio. La Ronin Kai ha presentato otto karateki, i quali sono stati tutti promossi con successo: Matteo Graziotti (1° dan), Alice Raspini (1° dan), Mirco Pieri (1° dan), Riccardo Paoletti (1° dan), Alessandro Mattei (2° dan), Gianmarco Oriolesi (2° dan), Patrick Celestini (2° dan) e Renato Nunzi (4° dan). Questo risultato testimonia non solo le abilità tecniche degli atleti, ma anche l’efficacia del lavoro di preparazione svolto nel corso del tempo. Il maestro Di Campli ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi allievi. Per garantire la massima trasparenza durante lo svolgimento degli esami, egli ha scelto di astenersi dal valutare i propri atleti, delegando questo compito a un altro membro della commissione. Infine, il maestro Di Campli ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Pietro Moro per il supporto fornito nella preparazione logistica e nell’allestimento dello spazio all'interno del palazzetto dello sport di Tuscania, contribuendo così al buon esito dell’incontro. Questi successi rappresentano un importante traguardo per la Ronin Kai e un ulteriore stimolo per continuare a perseguire l’eccellenza nel karate.