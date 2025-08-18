Evergreen ed Olympia seguiranno un percorso comune d’ora in poi. L’indiscrezione circolava da mesi e ne avevamo anche parlato in un nostro articolo, nel quale avevamo anche paventato l’ipotesi di una fusione tra due società locali, le quali, ora possiamo dirlo, erano proprio quelle granata e gialloblù. Le attività si svolgeranno al campo Luca Di Ianne di San Gordiano, dove l’Evergreen è già molto presente e lo sarà ancora una volta, così come spiegato in un’intervista alla nostra testata dal presidente della Leocon, Stefano Ambrosi.

Il progetto Evergreen-Olympia è stato pensato per essere a lungo termine, per garantire ai bambini continuità calcistica e crescita. L’Olympia seguirà i piccoli calciatori fino al primo anno di calcio a 7, per poi passare il testimone proprio all’Evergreen. La società, che ha spiegato l’iniziativa attraverso un post sui propri profili social, ha anche spiegato che dal primo settembre sarà operativa, mentre gli allenamenti prenderanno il via dal giorno 8, come detto, al campo Luca Di Ianne a San Gordiano.

