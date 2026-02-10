Non solo Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ladispoli ha calato già il suo asso, ma dal mazzo c’è un’altra carta importante che si gioca sempre nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Si tratta di Daniele Di Stefano, 26 anni (ne farà 27 giovedì), in gara nei 1000 metri domani. Cresciuto con la Debby Roller Team Ladispoli con i pattini a rotelle, poi a 19 anni ha cambiato. E si presenta a questo appuntamento con 3 medaglie di Coppa del Mondo alle spalle nella mass start, il record italiano nei 1500 e tanti altri risultati importantissimi in giro per il continente ottenuti anche nelle giovanili.

«Sto provando delle sensazioni uniche in questi giorni, è un’emozione grandissima – è quanto raccontato dall’atleta delle Fiamme Oro - ho fatto tanti sacrifici per essere qui e l’attesa sale ora dopo ora, non lo nego». La gara ci sarà al Milano Speed Skating Stadium alle 18.30. «Guardando indietro mi vengono in mente tutti gli allenamenti fuori da casa, facendo il pendolare con il Trentino dove mi ci sono trasferito alla fine quasi tutto l’inverno. In questa disciplina sei solo, ci sei solo tu e il tempo e il cronometro non mente». Per lui poi anche 1.500 e mass start.

©RIPRODUZIONE RISERVATA