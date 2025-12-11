Un nuovo importante sponsor per la Cv Skating, società molto attiva nell'hockey in line e pattinaggio a Civitavecchia e che gestisce il pattinodromo comunale PalaMercuri.

Il club del presidente Valentini e l'azienda civitavecchiese Marco Liberati SRL hanno infatti siglato un'importante partnership che accompagnerà le squadre civitavecchiesi nei loro onerosi campionati che molto spesso comportano trasferte molto lontane e quindi molto costose.

«Ringrazio la Marco Liberati SRL perchè essere grati al territorio che ti ha formato significa dare indietro qualcosa - afferma Riccardo Valentini, presidente Cv Skating - e significa essere generosi. Siamo onorati di essere stati scelti sia per la grande quantità di attività sportiva che organizziamo, sia per le nostre apprezzate competenze su scala nazionale. Abbiamo vinto campionati, onorato trasferte su trasferte a migliaia di chilometri di distanza e nonostante questo cerchiamo di mantenere costi molto bassi per le famiglie. Che un'azienda così importante come la Marco Liberati SRL abbia scelto il nostro progetto sportivo è per noi una grossa gratificazione ed un grande onore. Porteremo con entusiasmo il loro nome al fianco del nostro».

«Siamo lieti di poter aiutare la Cv Skating a crescere - affermano dalla Marco Liberati SRL - perchè abbiamo toccato con mano il loro entusiasmo, perchè gestiscono in maniera eccezionale un impianto sportivo comunale, perchè hanno vinto scudetti nazionali con il nome di Civitavecchia e perchè ci mettono una passione infinita in tutto ciò che fanno. Crediamo che le aziende del territorio debbano lasciare qualcosa a quel territorio che le ha lanciate e non c'è modo migliore che aiutare le future generazioni a crescere in maniera sana, equilibrata e sportiva. E per contribuire a ciò, ci è venuta naturale la scelta di collaborare con una delle realtà sportive più talentuose del nostro territorio».

@RIPRODUZIONE RISERVATA