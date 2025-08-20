Prosegue senza sosta il processo di rafforzamento dell'organico della Terme Salus Viterbo, in vista dell'imminente avvio del campionato di Serie A2. A partire da lunedì 25 agosto la squadra gialloblu darà il via alla preparazione, arricchita dall'ultimo acquisto Britney Imuentinyan.

Nata il 20 marzo 2007 a Torino, Imuentinyan è un’ala forte di 180 centimetri che, nel recente passato, ha militato nella formazione del Derthona. Nella stagione 2023/2024 ha collezionato tre presenze in Serie A2, mentre nel precedente campionato di Serie B ha fornito un contributo significativo, con una media di 4.1 punti a partita, aiutando la squadra piemontese a raggiungere una buona posizione in classifica, nonostante l'eliminazione dalla corsa per la promozione in un emozionante doppio confronto contro il San Raffaele. Le soddisfazioni per Imuentinyan non si limitano al campionato tradizionale, poiché nel 2023 ha trionfato nel basket 3 contro 3, conquistando il titolo nazionale under 16 insieme alle compagne Rebecca Catto, Carlotta Cocuzza e Cecilia Tibaldi. In merito al suo approdo a Viterbo, Britney Imuentinyan ha dichiarato: «Sono una giocatrice che mette sempre al primo posto il lavoro e l’impegno. In campo do sempre tutto e mi piace giocare con grinta e trasmettere questa stessa grinta a tutte le mie compagne, rimanendo però sempre umile e consapevole che c’è sempre da migliorare. La squadra viene sempre prima di tutto e se posso aiutare il gruppo con la mia energia, allora posso già ritenermi soddisfatta». La giovane atleta ha anche condiviso le sue impressioni riguardo alla squadra gialloblu: «Ho sentito parlare di Viterbo durante lo scorso campionato di A2, ho visto alcuni video e si capiva che, oltre ad avere giocatrici valide, aveva anche un gruppo fantastico. Quando le strade con Derthona si sono divise, mi è stata proposta proprio Viterbo, una squadra giovane con un allenatore bravissimo, ed ho accettato subito. Per me si tratta di una sfida completamente nuova e stimolante; mi aspetto di crescere tanto sia come giocatrice che come persona». Britney Imuentinyan si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra lunedì, pronta a iniziare la preparazione per affrontare al meglio la nuova stagione. Con il rinforzo dell’ala torinese, il club di Viterbo si prepara a intraprendere un cammino promettente nel panorama della pallacanestro femminile.

