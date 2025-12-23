In casa del Ladispoli c’è solo voglia di lasciarsi alle spalle questo 2025 maledetto. Dalla retrocessione all’inizio di campionato le cose non sono andate benissimo, tanto che i rossoblu si trovano più vicini alla zona playout che a quella playoff. La partita pareggiata con il Tarquinia e terminata 1-1 ha lasciato ancora degli strascichi soprattutto per quel gol annullato all’attaccante Modesti che ha scaraventato in rete un cross di D’Angeli ma il guardalinee ha richiamato l’attenzione dell’arbitro che poi ha alzato il braccio indicando il fuorigioco.

«Ormai è andata così – è arrivato il commento del ds, Simone Di Iorio – ora dobbiamo solo ricaricare un po’ le batterie approfittando di questo periodo di festa. Nel 2026 sicuramente dovremo partire subito bene». L’Academy dovrà fare un girone di ritorno con i fiocchi per invertire la marcia. Ci sono anche i quarti di Coppa ma non è mai facile andare in fondo. Valutazioni in corso anche sul rafforzamento della rosa.

«Vediamo – dice sempre Di Iorio – abbiamo già preso dei giocatori come De Marco e Parravano che hanno già esordito partendo dall’inizio. Poi anche altri giovani sono andati in panchina e sono entrati». In casa rossoblù tiene banco il caso Pelizzi. L’attaccante non è stato mai impiegato nelle ultime tre giornate ma perché ha voluto prendere un periodo di riflessione e potrebbe anche lasciare il Ladispoli. Una situazione destinata a risolversi a breve in un modo o nell’altro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA