PHOTO
Nella terza giornata del campionato di serie B la Nc cade nettamente al Foro Italico di Roma contro il Villa York, che si impone con un perentorio 22-3. Una gara senza storia, che non lascia spazio a particolari analisi o commenti. Intanto, secondo alcune indiscrezioni, la società sarebbe vicina a rinforzare la rosa con quattro giocatori in prestito: tre provenienti proprio dal Villa York e uno dal Vis Nova, innesti che potrebbero aumentare la competitività della squadra nelle prossime giornate.
@RIPRODUZIONE RISERVATA