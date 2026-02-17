La Nautilus ha presentato ufficialmente la stagione di Serie A1 nella Sala della Fondazione Cariciv, illustrando squadra, programmi e ambizioni per la seconda parte del campionato. Durante l’evento sono stati consegnati i badge alle giocatrici della prima squadra e del settore giovanile, definiti «un segno tangibile di appartenenza», simbolo dell’impegno e della dedizione per la calottina della Nautilus.

Sono stati presentati anche il nuovo calendario e la brochure del campionato, pensati per celebrare la promozione in A1 e rendere omaggio a figure storiche della pallanuoto. La società ha illustrato il nuovo sito internet, www.nautiluscivitavecchia.it, destinato a ospitare foto, video e contenuti dedicati alla prima squadra, al settore giovanile e a chi ha sostenuto il club in passato. Ampio spazio è stato dedicato ai ringraziamenti agli sponsor, riconosciuti come fondamentali per la crescita della società e per permettere al club di rappresentare la città in tutta Italia.

Momento toccante la premiazione dei tedofori Giancarlo Peris e Francesco Trotta, protagonisti del percorso della fiaccola olimpica di Milano-Cortina, e della moglie del compianto giornalista Giampiero Romiti, ricordato dal direttore tecnico Daniele Lisi come figura storica dello sport civitavecchiese. Presente anche il direttore generale Marcello Del Duca, che ha rivolto un discorso alle ragazze sottolineando l’importanza dell’impegno, della concentrazione e della determinazione in questa fase decisiva della stagione.

Il direttore tecnico Daniele Lisi ha dichiarato: «È un miglioramento più che una trasformazione. La Nautilus cresce non solo tecnicamente, ma anche sul piano organizzativo. Le partite di campionato sono tappe di avvicinamento a quelle decisive: la partita con la Brizz sarà un momento chiave per dare un messaggio positivo. Abbiamo una squadra giovane e motivata, con giocatrici alla prima esperienza in A1, ma siamo fiduciosi e determinati a fare bene. L’obiettivo è trovare continuità, imparare dai risultati e tornare presto a giocare davanti al nostro pubblico».

Il presidente Alberto Braccini ha aggiunto: «La salvezza in A1 è il nostro obiettivo principale. L’arrivo di Leticia Belorio aumenta la qualità della squadra e ci permette di affrontare le sfide con maggiori ambizioni. Continuiamo ad ampliare i nostri orizzonti per essere una società strutturata, competitiva e capace di onorare il campionato in ogni sua sfaccettatura».

