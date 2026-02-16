CIVITAVECCHIA – Ha scelto il giorno di San Valentino come ultimo giorno di attività. Perché questi quarant’anni sono trascorsi nel segno dell’amore, per il lavoro e per la clientela, innanzitutto. Da oggi resterà abbassata la serranda della storica gioielleria Di Giovanni, a corso Marconi, con la titolare Jacline Di Giovanni che, non senza commozione, ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi anni si sono affidati a lei, al suo saper capire con uno sguardo le richieste del cliente, anche quelle più particolari. Sempre con il sorriso, sempre pronta a dispensare consigli, sempre in grado di suggerire e proporre quel gioiello che sarebbe stato in grado di stupire. E adesso, per lei, si apre una nuova pagina. E sicuramente, passando sotto i portici, i ricordi riaffioreranno sempre, lasciando spuntare qualche sorriso.