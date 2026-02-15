CIVITAVECCHIA – Buche, fango e dissesti continui. È la fotografia di via della Madonnella, strada privata ma aperta al pubblico transito, dove da anni i residenti denunciano una situazione di grave disagio senza ottenere risposte concrete dall’amministrazione comunale. Un problema storico che negli ultimi mesi si è aggravato a causa delle abbondanti piogge, rendendo la carreggiata in più tratti quasi impraticabile.

I cittadini parlano di una condizione ormai insostenibile. Percorrere la via è diventato difficile e, in alcuni casi, anche pericoloso, soprattutto per anziani e famiglie. Nonostante le numerose segnalazioni, dal Pincio continuerebbe a non arrivare alcun intervento risolutivo, alimentando il malcontento di chi vive quotidianamente lungo la strada.

Eppure, la giurisprudenza appare chiara. Già nel 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito un principio destinato a fare scuola: quando una strada, pur essendo privata, è aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione. Una linea ribadita in diverse sentenze, che sottolineano come la natura privata non basti a escludere la responsabilità dell’ente, soprattutto quando l’area è di fatto utilizzata dalla collettività e presenta condizioni oggettive tali da richiedere interventi pubblici.

Nel caso di via della Madonnella, i residenti chiedono da tempo un’azione concreta per ripristinare la sicurezza e la percorribilità. Le piogge recenti hanno ulteriormente deteriorato il fondo stradale, aumentando il rischio di incidenti e danni ai veicoli. La richiesta è semplice: manutenzione ordinaria e un piano strutturale per evitare che il problema si ripresenti a ogni stagione.

Il timore, sempre più diffuso, è che l’inerzia possa tradursi in conseguenze più gravi. E mentre cresce la frustrazione, i cittadini invocano il sacrosanto diritto ad avere una strada sicura. O quantomeno percorribile.