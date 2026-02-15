GROTTE DI CASTRO - È stato ritrovato questa mattina privo di vita Mauro Gioacchini, l’imprenditore di 66 anni originario di San Lorenzo Nuovo e residente a Grotte di Castro disperso sabato al lago di Bolsena.

Era uscito in canoa e poi di lui si erano persi tutti i contatti con lui. Sono stati moglie e figlio a dare l’allarme non riuscendo a contattarlo telefonicamente. Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri mattina tra la vegetazione a ridosso della riva, in località Val di lago, a circa 500 metri dal punto da cui sarebbe partito.

Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio di sabato e avevano impegnato i vigili del fuoco che avevano messo in campo anche i droni, un elicottero e squadre esperte in topografia applicata al soccorso. Presenti sul posto anche i carabinieri di Montefiascone.

Le ricerche, interrotte con il sopraggiungere della notte, erano riprese questa mattina per poi concludersi nella maniera più tragica: con la scoperta del corpo senza vita dell’imprenditore nella vegetazione, vicino a un canneto e alla sua canoa, accanto alla riva del lago.

Noto in provincia per la sua attività nel settore dell’edilizia stradale, Mauro Gioacchini era molto conosciuto e stimato. Non è escluso che possa essere stato colto da malore ma saranno gli eventuali accertamenti disposti dal magistrato a fare chiarezza sulle cause del decesso.