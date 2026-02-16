CERVETERI – Una perdita che lascia il cuore colmo di dolore. Una vita spezzata troppo presto. Tutta Cerveteri, ma anche il mondo dei social, piange la scomparsa di Damiano Alberti. Il giovane, di soli 23 anni, era conosciuto ai molti per i suoi video sui social. Proprio lì nell’ultimo periodo aveva deciso di raccontare la sua malattia.

«Ciao! 365 giorni fa ho pubblicato l’ultimo video poi ho scoperto di avere un tumore», scriveva nel marzo del 2024. Nel suo post Damiano si diceva pronto «a rendervi partecipi del tutto della mia storia, è stato difficile fare il video ma ce l’ho fatta».

«Anche questa è andata, non è mai facile attraversare momenti come quest’ultima settimana e non ci si abitua mai. Però la mia vita è anche questo e va accettato», scriveva ancora a settembre.

E sabato il triste epilogo. Damiano non è riuscito a sconfiggere la malattia.

La camera ardente è allestita per la giornata di oggi alle ore 15:00 presso la Domus Caere a Cerveteri. I funerali, invece, avranno luogo mercoledì 18 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maggiore in Cerveteri.

SFILATA DI CARNEVALE ANNULLATA

«In segno di lutto e di rispetto, abbiamo deciso congiuntamente, amministrazione comunale e Pro Loco delle Due Casette di annullare la sfilata di Carnevale del martedì grasso, in programma nel Centro Storico di Cerveteri», hanno detto il sindaco Elena Gubetti, l’assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e il consigliere comunale Gianluca Paolacci.

«Non ci sentivamo di fare festa con il pensiero che un nostro giovane concittadino ci abbia lasciati così prematuramente - aggiungono nella nota - lasceremo i carri parcheggiati al Piazzale del Granarone, in modo tale che se qualche bambino volesse vederli o qualche scuola volesse accompagnarvi i propri alunni potrà farlo. Impossibile celebrare il Carnevale in un momento in cui la nostra comunità attraversa un dolore così profondo».

«Cogliamo l'occasione - concludono - per inviare un pensiero di vicinanza e sentito cordoglio alla famiglia di Damiano e a tutti coloro che lo hanno conosciuto».

Contestualmente, è stato annullato anche lo spettacolo della Compagnia "LeOdissere Teatro" previsto per la giornata di domani in Sala Ruspoli per il martedì grasso.

«PROFONDAMENTE COMMOSSI»

«Un segnale di vicinanza e rispetto che ci ha stupiti, colti di sorpresa e profondamente commossi, così come il rispetto e i tantissimi commenti favorevoli giunti dalla cittadinanza in merito alla decisione». Il papà, i fratelli e la sorella di Damiano hanno voluto esprimere così il loro ringraziamento per la decisione presa dall’amministrazione, in segno di rispetto per la scomparsa del 23enne. «Il nostro Damiano era molto conosciuto sui social network e i suoi video in cui ha testimoniato ciò che ha vissuto in questo ultimo anno hanno toccato migliaia di persone: sapere che la sua città, la nostra comunità, abbia voluto stringersi in maniera così compatta alla nostra famiglia, ci riempie il cuore e di questo ringraziamo tutti pubblicamente. Piccoli ma grandissimi gesti, che in questo momento di indescrivibile dolore ci fanno sentire meno soli»