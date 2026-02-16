TARQUINIA - Profondo cordoglio nel mondo del calcio e nella comunità tarquiniese per la scomparsa di un giovanissimo atleta di appena 13 anni. Si tratta di Gabriele Costantino, calciatore dell’Under 15 dell’Asd Tarquinia Calcio, scomparso prematuramente ieri mattina. Il ragazzo sarebbe stato colto da improvvisi problemi di salute, che avevano reso necessario il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove purtroppo è deceduto. Una perdita che ha scosso profondamente non solo la sua famiglia, ma anche compagni di squadra, allenatori, dirigenti e tutte le persone che avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. La società sportiva ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio carico di emozione, manifestando vicinanza e affetto ai familiari in questo momento di immenso dolore. Parole sentite, che testimoniano quanto forte fosse il legame tra Gabriele e il gruppo con cui condivideva allenamenti, partite e momenti di crescita, dentro e fuori dal campo. «In questo momento di immensa tristezza, ci stringiamo con affetto e commozione attorno alla sua famiglia, condividendo il loro grande dolore - si legge in un post su Facebook -. Gabriele resterà per sempre nei nostri cuori e nel ricordo dei suoi compagni, degli allenatori e di tutta la comunità sportiva, che oggi perde non solo un giovane atleta, ma un sorriso e una presenza preziosa. Invitiamo tutti a unirsi in un pensiero e in una preghiera per Gabriele e per i suoi cari». Come anticipato all’inizio, anche l’intera comunità tarquiniese si è stretta nel dolore: «L’amministrazione comunale, la Pro loco e il gruppo di volontari “Troppo Forti”, uniti in un sentimento di sincero dolore per quanto accaduto, comunicano che la sfilata di carnevale prevista per domani, martedì grasso, è annullata. L’intera città si stringe con commozione attorno alla famiglia, condividendone il dolore e manifestando la più sentita vicinanza». Gabriele non era soltanto un giovane talento impegnato nel suo percorso calcistico, ma un ragazzo solare, capace di trasmettere entusiasmo e serenità nello spogliatoio. Il suo sorriso e la sua energia erano diventati un punto di riferimento per i compagni e per chi lo seguiva nel suo cammino sportivo.

