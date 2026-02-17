Amministrazione
NEWS & COFFEE rassegna stampa Martedì 17 Febbraio 2026
Il fatto
«Frana a Roccalvecce e Sant’Angelo, situazione critica»
Il dissesto ha interessato l’intero versante della collina con uno scivolamento di circa 10 centimetri. Il Comune di Viter
Il fatto
Bambino investito sulle strisce pedonali
L’investimento è avvenuto lungo al Ortana, il conducente sottoposto all’alcoltest
Il fatto
Giovanni Moscatelli, accertamenti sulle circostanze della morte
L’88enne di Tarquinia era scomparso a Olbia, rinvenuto ieri in mare
Il lutto
Gabriele Costantino, donati gli organi del 13enne
Domani nella chiesa dell’Ulivo a Tarquinia i funerali del giovane morto lunedì per una meningite fulminante
Il fatto
Viterbo: aggredisce la compagna, arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori
Ha aggredito e minacciato anche l’uomo ritenuto responsabile dei suoi problemi di coppia
La sorpresa
Al Bambin Gesù per i piccoli arrivano Batman e Iron Man
Carnevale speciale grazie ai volontari dell’associazione di Polizia di Ladispoli
Sicurezza
Derubata dopo aver fatto la spesa
Ancora un colpo dei malviventi: la vittima una donna cerveterana. «Nella borsa avevo tutto»
Cronaca
TG +24 edizione 17 Febbraio 2026
In centinaia domenica scorsa in strada tra carri allegorici, musica e coriandoli
Carnevale 2026, esplosione di colori a Cerenova e Ladispoli
Leggi altro