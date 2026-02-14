Ancora una sconfitta netta per la Nautilus, che nella trasferta di Serie A1 a Cosenza cade 19-6 contro le padrone di casa. Un passivo pesante, frutto soprattutto di un approccio iniziale troppo soft delle verdazzurre, incapaci di contenere l’intensità e la velocità delle calabresi, squadra che in questa stagione mira chiaramente alle posizioni di vertice.

Il primo tempo è un autentico incubo: le cosentine partono a ritmi altissimi e chiudono la frazione sull’8-0, segnando con continuità e imponendo il proprio ritmo. Per la Nautilus vanno a segno Di Basilio e la brasiliana Belorio su rigore, ma la squadra fatica a costruire gioco e a finalizzare con continuità. Nel secondo periodo le padrone di casa mantengono il controllo e allungano fino al 10-2 all’intervallo lungo. Tortora e compagne provano a reagire, ma ogni disattenzione difensiva viene punita, mentre le occasioni in contropiede non trovano la finalizzazione.

Nel terzo tempo il Cosenza dilaga ulteriormente fino al 16-3, con Belorio ancora protagonista dai cinque metri. Solo nell’ultima frazione la Nautilus riesce a trovare maggiore continuità offensiva: Puppi e due volte Belorio vanno a segno, mostrando qualche segnale di organizzazione e precisione in attacco, ma il parziale finale di 19-6 certifica la netta superiorità delle calabresi. La squadra mostra punti di forza nei momenti in cui riesce a muovere palla velocemente, ma i limiti restano evidenti in fase difensiva, con troppi spazi concessi alle avversarie e poca pressione sul portatore di palla. Di sicuro ci vorrà qualcosa di più per poter sperare di avere ragione delle dirette concorrenti sulla strada per la salvezza.

Con questo risultato la Nautilus rimane penultima con soli tre punti, e vede allontanarsi le dirette concorrenti: il Bogliasco ha sorprendentemente vinto contro il Padova ed è ora a 13 punti, mentre la Brizz ha vinto a Genova contro la Locatelli, aumentando a sei i punti il vantaggio sulla Nautilus. La classifica rende chiaro che le civitavecchiesi devono ritrovare continuità e maggiore aggressività se vogliono tenere aperta la lotta per la salvezza.

Il prossimo impegno, sabato a Trieste, rappresenta un’altra sfida molto complicata: la squadra dovrà affrontare una delle formazioni più forti del girone. Serviranno maggiore concentrazione in fase difensiva, più rapidità nelle ripartenze e attenzione alle superiorità numeriche. Solo correggendo questi aspetti la Nautilus potrà sperare di raccogliere punti preziosi e ridurre il divario con le dirette concorrenti.

Chiude il weekend della pallanuoto civitavecchiese la squadra maschile, la NC Civitavecchia, sconfitta 17-10 dalla Canottieri Lazio ad Anzio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA