Una nuova atleta arriva a rinforzare la Nautilus, che chiude con il botto la campagna estiva di rafforzamento: Madison “Maddie” Martinez. La nuova giocatrice verdazzurra ha 25 anni, è americana e ha giocato gli ultimi campionati nella squadra spagnola del Club Deportivo Waterpolo Turia di Valencia.

Dopo gli esordi nella squadra della sua High School, la ragazza ha giocato numerosi campionati nella squadra della Università La Salle, una delle più importanti realtà americane per la pallanuoto femminile, diventandone la capitana e vincendo titoli di miglior giocatrice. Nel 2023 si è trasferita in Spagna e ora è pronta per questa nuova esperienza italiana.

Un nuovo innesto di livello dunque per la Nautilus. Intanto le ragazze del presidente Alberto Braccini proseguono gli allenamenti agli ordini del dt Daniele Lisi nella piscina scoperta del Morgan. Proseguiranno poi l’attività al coperto nella piscina di Tarquinia, sperando che l’annosa problematica delle piscine a Civitavecchia trovi una sollecita soluzione.

