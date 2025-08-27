Lucrezia Puppi e Martina Abrizi della Nautilus sono state convocate con la Nazionale Under 18 che dal primo al 9 settembre prossimi parteciperà ai Campionati Europei di categoria a Malta. L’Italia è stata inserita nel Girone A insieme a Ungheria, Olanda e Turchia. Solo le nazionali classificate ai primi due posti del girone avranno la possibilità di proseguire il proprio percorso nella manifestazione. Grande la soddisfazione per il presidente Alberto Braccini e per tutto lo staff tecnico della Nautilus capitanato dal direttore tecnico Daniele Lisi.

«Siamo molto orgogliosi per queste convocazioni – dichiara Braccini – che premiano il lavoro che quotidianamente lo staff tecnico dedica alle nostre ragazze. Facciamo i migliori auguri alle nostre due ragazze e speriamo di riaverle al più presto con noi ad allenarsi per l’esordio in campionato, ma speriamo anche che questo non avvenga prima del 9 settembre, data della finale dei Campionati».

«Vista la fame di pallanuoto che c’è a Civitavecchia – spiega il dt Lisi – se nella nostra città si risolvesse il problema della mancanza di spazi acqua, le convocazioni per le nazionali di pallanuoto di ragazze e ragazzi civitavecchiesi non rappresenterebbero più un fatto eccezionale ma la normalità. Noi stessi abbiamo difficoltà nel reclutamento, non perché non ci siano bambine che hanno voglia di cimentarsi in questo meraviglioso sport, ma perché è difficile chiedere alle famiglie di portarle ad allenarsi in piscine lontane da casa e in orari non consoni alla loro età.

Purtroppo le notizie di questi giorni riguardanti lo slittamento della riapertura del Palagalli da fine ottobre/prime settimane di novembre a “prudenzialmente all’inizio 2026”, come da comunicato del Comune, provocano grande preoccupazione non solo per la nostra Società ma per tutti gli sport acquatici. Se non vengono individuate soluzioni immediate si rischia che buona parte dell’attività che impegna tanti atleti e praticanti in tutte le discipline che si svolgono in piscina si fermi. Con conseguenti pesanti ripercussioni anche sulle Società Sportive. Speriamo che nell’incontro programmato per il 29 Agosto il Delegato allo Sport possa già presentare delle proposte in questo senso».

