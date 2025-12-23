Domenica scorsa presso il Centro Ippico Fontevivola Ranch di Sutri, si è svolto lo Special Event di Natale Giocapony della Fitetrec-Ante alla presenza di tutto il Comitato Regionale, del presidente Laziale Mango Mariateresa e di quello nazionale Amadio Franco; giornata allietata anche dalla presenza del Grinch.

Tanti bambini, genitori, amici e soprattutto pony di tutte le misure. Erano più di 40 i bambini e ragazzi partenti tra le categorie ludiche e quelle agonistiche, che in sella ai loro pony si sono cimentati in un percorso, dimostrando le loro abilità tecniche in sella.

La giornata è iniziata con tanto entusiasmo, ma anche con tanta emozione, e nonostante tutto, è terminata nel migliore dei modi per gli allievi della La Concia Performance Horses, seguiti dal tecnico federale 3° livello e docente di equitazione americana Alessandra Grassi che, oltre a salire sul gradino più alto del podio nel Torneo delle Scuole, hanno ottenuto i seguenti risultati nelle varie categorie:

•Serie 2A : 1°classificata Alessia Cimaroli, 2° classificata Beatrice Mignanti;

•Serie 2B : 1°classificata: Petra Riccodipeli;

•Serie 3A : 1°classificata: V.M.; 2° classificata : Emma Mocci;

•Serie 3C : 1° classificata : Beatrice Giorgi, 2° classificata: Sofia Capuani.

Un applauso anche ai novice rider del gruppo che hanno partecipato alla categoria ludica: Flavia Santoni, Mattia Aloisi, Mattia Loffredi e Alessandro Russo.

La Concia Performance Horses si distingue ormai da anni nelle discipline americane con il bestiame, confermando la sua presenza tra i Centri più vincenti del Lazio.

La scuola di equitazione, invece, ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza nel 2025 e per la prima volta, quest' anno , si è avvicinata al circuito agonistico del Giocapony.

«Al di là degli ottimi risultati – afferma l'istruttrice Alessandra Grassi – l' importante è che i bambini si siano divertiti, condividendo una bella giornata di sport, amicizia ,e soprattutto amore e passione per queste magnifiche creature che sono i cavalli».

