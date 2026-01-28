Si respira ancora aria di grandi risultati in questo avvio del 2026 per la compagine Mtb Santa Marinella, che ha trovato un’ulteriore ribalta al Roma Master Cross in occasione della chiusura del circuito, disputata sui prati del Circolo Banca d’Italia a Roma.

Nell’ultima prova di domenica scorsa si sono distinti Federico Forti (5°M4), Giuseppe Calò (3°M5), Paolo Tempestini (4°M6), Daniele Bagnoli (6°M6), Marco Deciano (9°M6), Mauro Gori (3°M7) Claudio Albanese (5°M7), Walter De Leonardi (8°M7).

La classifica generale finale del Roma Master Cross – calcolata sulle sei prove disputate e con una sola prova di scarto – ha premiato: Giuseppe Calò trionfatore tra i master 5, Federico Forti quinto tra i master 4, Mauro Gori secondo tra i master 7, e Marco Deciano, Daniele Bagnoli e Paolo Tempestini rispettivamente terzo, quarto e sesto tra i master 6.

Anche nella classifica ristretta limitata alle prove di Velletri, Castel di Leva e Banca d’Italia, la Mtb Santa Marinella ha brillato con Giuseppe Calò secondo tra i master 5, Federico Forti quarto tra i master 4, Paolo Tempestini, Marco Deciano e Daniele Bagnoli rispettivamente terzo, sesto e settimo tra i master 6, Mauro Gori, Claudio Albanese e Walter De Leonardi rispettivamente secondo, terzo e quinto tra i master 7.

Non solo Lazio: nel ciclocross veneto, Michele Feltre ha confermato la sua forma ottenendo il primo posto tra i Supergentlemen B nella gara valida per il Campionato Veneto ACSI, disputata a Marola di Chiuppano lo scorso 18 gennaio.

Una serie di risultati che premiano l’impegno degli atleti, seguiti con costanza dal presidente Stefano Carnesecchi, che collocano la Mtb Santa Marinella tra le realtà più solide e competitive nel panorama amatoriale del fuoristrada, a livello sia regionale che nazionale. Ad attendere la squadra ora c’è un nuovo traguardo: domenica 1° febbraio una rappresentanza del team santamarinellese sarà a Monte Urano, nelle Marche, in occasione dei Campionati Nazionali di ciclocross organizzati dal Centro Sportivo Italiano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA